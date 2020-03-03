Жительница Новых Санжар, которая бросала камни в автобусы с эвакуированными согражданами из Китая, заявила, что она раскаивается только за нецензурную лексику на видео, а если бы надо было, то снова вышла бы на акцию протеста. Она сказала об этом в интервью Pavlovsky News 2 марта

«А что, маски уже закончились?»: украинцев в Новых Санжарах решили защитить от вирусов с помощью презервативов © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Подозрение мне вручено. И я честно вам скажу, мне стыдно за одно — за мат. Что учителя видели. Это же я своих детей опозорила. За то, что я швыряла камни, мне не стыдно. И было бы еще такое — все равно выходила бы и протестовала», — заявила одна из участниц беспорядков.

Ей грозит от 700 до 4 тысяч гривен (1,9-10,7 тысячи рублей) штрафа за хулиганство.

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При этом, по ее словам, на протестах она оказалась совершенно случайно — женщина искала своего сына, а потом увидела автобусы с эвакуированными и преградила им дорогу. Интервьюируемая также уточнила, что камнями протестующие женщины начали бросаться не в автобусы, а в полицейских, которые принялись агрессивно разгонять людей.

Женщина признала, что могла попасть камнем в автобус, но если бы это произошло, то не целенаправленно.

Говоря же о причинах, побудивших ее присоединиться к митингующим, она заявила о страхе за детей, которые могут заразиться. Женщина убеждена, что эвакуированные соотечественники заражены коронавирусом и в четверг, 5 марта, их не выпустят из обсервации, потому что на самом деле они больны.

При этом, по данным Минздрава Украины, ни у одного из находящихся под Полтавой на карантине украинца не зафиксировано повышения температуры и других характерных признаков.