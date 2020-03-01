Сегодня, 1 марта, начинает работу украинский телеканал с вещанием на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса под названием «Дом», который будет вещать на базе UA-ТВ. Об этом 1 марта сообщил сайт «Украинские новости»

Предполагается, что новый телеканала будет охватывать территорию не только ЛНР и ДНР, но и передавать телевизионный сигнал в российский Крым.

«Дизайн логотипа нового канала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами — как "Дом" и как "Дім". Презентация телеканала состоится в понедельник, 2 марта, в 15:00», — уточняет украинского издание.

Стоит напомнить, что ранее в Минкультуры Украины рассказывали о желании запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV еще в феврале 2020. Украинское телевещание на русском для жителей Донбасса: откуда на Украине столько идиотов © vk.com, Тв Дом | Перейти в фотобанк

По заявлению руководителей нового канала, на первом этапе программная сетка вещания будет объединять украинско и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и фильмы производства ведущих украинских медиагрупп.

Между тем, менее половины украинцев считают, что русскоязычный телеканал поспособствует интеграции неподконтрольных территорий. Еще меньше интереса к подобному вещаю проявляют жители Донбасса.