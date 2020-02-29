Когда Андрей Богдан уходил в отставку с поста главы президентской канцелярии, Владимир Зеленский пообещал ему пост премьера. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: Интрига в том, что "Квартал-95" хочет стать новой элитой © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Однако некоторые назначенцы смогли встретиться с новыми руководителями и, чтобы подчеркнуть свою лояльность, поведали очень много интересной информации о Богдане, отметил Царев.

По его сведениям, эти люди привели свидетелей, которые сообщили, что лично Богдану заносили — кто 300 тысяч долларов, кто 5 миллионов долларов, кто 15 миллионов долларов.

Естественно, все это ударило по Богдану, сейчас у него почти нет шансов занять кресло премьера, однако он будет влиять на формирование нового списка правительства, подытожил политик.