«Но ему, когда его отставили, надо было не улетать отдыхать, а находиться рядом с Зеленским.В тот момент стали готовиться списки на замену тех сотрудников, которые ориентированы на Богдана. Причем не только в Офисе президента, но и в регионах, и в правительстве. Везде», — указал эксперт.
Однако некоторые назначенцы смогли встретиться с новыми руководителями и, чтобы подчеркнуть свою лояльность, поведали очень много интересной информации о Богдане, отметил Царев.
По его сведениям, эти люди привели свидетелей, которые сообщили, что лично Богдану заносили — кто 300 тысяч долларов, кто 5 миллионов долларов, кто 15 миллионов долларов.
Естественно, все это ударило по Богдану, сейчас у него почти нет шансов занять кресло премьера, однако он будет влиять на формирование нового списка правительства, подытожил политик.