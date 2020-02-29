Премьер-министр Украины Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу. Об этом 28 февраля сообщило «Новое время» со ссылкой на свои источники

Назначения Тигипко не будет: Арахамия анонсировал кадровые перестановки в Кабмине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк и весь Кабмин отправятся в отставку. При этом был озвучен топ-лист возможных преемников Гончарука, среди которых указывались бывшие вице-премьеры Сергей Тигипко, Валерий Хорошковский и Олег Дубина. Зеленский подтвердил, что разговаривал с Тигипко.

Отмечается, что Гончарук раздражен ситуацией, в которой медиа публично смакуют кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.

Последней каплей терпения Гончарука, по словам одного из источников, близкого к ситуации, стала встреча Зеленского с министром юстиции Денисом Малюськой и бизнесменом Игорем Коломойским, в ходе которой глава государства обрушился с критикой на главу Минюста. При этом стоит отметить, что до прихода в правительство Малюська так же, как и Гончарук, работал в BRDO/World Bank Group, и считался человеком, близким к премьеру.

Также источники сообщили, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента. Предыдущий руководитель ОП Андрей Богдан якобы поддерживал начинания нынешнего премьера в значительно большей степени.

Заменой же Гончаруку, который может стать и. о. премьера, окружению Зеленского видится Денис Шмыгаль, который недавно стал вице-премьером в Кабмине.

В подтверждение намерений президента провести замены на высшем уровне Кабмина, издание из несвязанных источников получило копию документа, который Зеленский направил спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову. В нем глава государства потребовал созвать внеочередное заседание Рады в 16:00 (17:00 мск) в среду, 4 марта.

Кабмин Гончарука — правительство, сорвавшее стоп-кран украинской экономики, нащупало кадровое дно © Julia Berezovska/ Press office NBU Давид Арахамия уже подтвердил, что заседание состоится и обсуждаться на нем будут кадровые вопросы.

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В то же время издание «Зеркало недели» приводит иную версию событий. По его данным, Гончарук был вызван в пятницу, 28 февраля, к Зеленскому, который спросил его о решении Кабмина по смене глав трех энергокомпаний, включая Центрэнерго, которыми управляло доверенное лицо Коломойского.

По словам источника в Офисе президента, Зеленский сообщил о том, что Коломойский был крайне недоволен этими кадровыми изменениями и поинтересовался причинами, которые сподвигли Гончарука их совершить. В ответ премьер заявил, что ему непонятна генеральная линия: «то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим».

«Если я что-то неправильно понимаю, так может быть, я пошел?» — поинтересовался Гончарук.

Как бы ни развивались события, в итоге, по данным «Нового времени», Гончарук уже во второй раз написал заявление об отставке.

В предыдущий раз это произошло после обнародования записей прослушки с одного из совещаний премьера в Кабмине, но Зеленский не подписал заявление.