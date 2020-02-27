Лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий заявил, что считает незаконным решение депутатов Харьковского горсовета, вернувших проспекту Петра Григоренко имя советского полководца, маршала Георгия Жукова. Об этом он написал в своем Telegram-канале 26 февраля

Власти Харькова снова вернули проспекту Григоренко имя Жукова © commons.wikimedia.org, Victor Vizu Геннадия Кернеса, депутатский корпус готов в суде отстаивать право харьковчан на историческую память.

«Непонятно, чем харьковским депутатам не нравится Петр Григоренко: тоже, кстати, советский военачальник. Но им в качестве символа нужен именно Жуков, [который] ненавидел Украину и все украинское. Ранее мы выиграли суд и признали переименование в Жукова незаконным. Они снова плевали на Закон о декоммунизации, снова показали, что вата в Украине таки может поднять головы», — возмутился Билецкий.

С 2015 года на Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года.