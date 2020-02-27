В Эстонии зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса. Об этом 27 февраля сообщил министр социальных дел Танель Кийк, передает Интерфакс

На западе Украины изолировали автобус с пассажирами из-за подозрения на коронавирус © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк сказал Кийк.

Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана, сейчас он изолирован в больнице.

По информации министра, речь идет о гражданине Ирана.

Согласно другим данным, зараженный вирусом мужчина приехал на автобусе из Риги. Сейчас власти ищут людей, находившихся с ним в этом автобусе.