«Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст департамент здоровья», — сказал Кийк.
Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана, сейчас он изолирован в больнице.
По информации министра, речь идет о гражданине Ирана.
Согласно другим данным, зараженный вирусом мужчина приехал на автобусе из Риги. Сейчас власти ищут людей, находившихся с ним в этом автобусе.