С начала эпидемиологического сезона на Украине от гриппа скончались 48 человек. Ни один умерший не был привит.
Интенсивный показатель заболеваемости составил 568,7 на 100 тысяч населения, что на 19,3% больше эпидемического порога по Украине.
В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.
В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.