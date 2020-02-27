Десять человек умерли на Украине из-за осложнений гриппа за прошедшую неделю, с 17 по 23 февраля. Об этом 26 февраля говорится в оперативной сводке Минздрава страны

Грипп унес жизни трех человек в Запорожской области за неделю © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

Интенсивный показатель заболеваемости составил 568,7 на 100 тысяч населения, что на 19,3% больше эпидемического порога по Украине.

В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.