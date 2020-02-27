«С самого начала нынешнего лихолетья на Украине мы чётко выражали позицию, что в церкви должен быть канонический порядок. Церковь — это не какая-то светская организация, где можно запросто поменять директора, заменив его другим директором. В церкви есть апостольское преемство, и это самая существенная "идеология православия", одна из ключевых основ нашей церкви. А в ПЦУ нет апостольского преемства — просто каких-то мальчиков поймали на улице и одели в костюмированные церковные одежды», — сказал Авель.
По его словам, он часто общается с украинцами и видит, как работает пропаганда.
«К сожалению, очень многие из них антироссийски настроены. <…>И здесь нам всем очень важно молиться, чтобы эта проблема разрешилась в духе христианского миролюбия. Конечно, все ошибочные действия наших собратьев, включая Константинопольского патриарха Варфоломея, мы должны покрывать нашей христианской любовью», — отметил он.
В Амман приехали патриархи Московский и всея Руси Кирилл, Иерусалимский Феофил III, Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. Предстоятели Румынской и Польской церквей направили высокопоставленные делегации епископов.
Встреча проходит по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.