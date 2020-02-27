Глава делегации Польской православной церкви, архиепископ Люблинский и Холмский Авель (Поплавский) назвал проблему украинского церковного раскола - одним из главных вопросов встречи предстоятелей и делегаций поместных православных церквей в Аммане. Об этом 26 февраля сообщает «Царьград»

Томос об украинской автокефалии. Справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал Авель.

По его словам, он часто общается с украинцами и видит, как работает пропаганда.

«К сожалению, очень многие из них антироссийски настроены. <…>И здесь нам всем очень важно молиться, чтобы эта проблема разрешилась в духе христианского миролюбия. Конечно, все ошибочные действия наших собратьев, включая Константинопольского патриарха Варфоломея, мы должны покрывать нашей христианской любовью», — отметил он.

В Амман приехали патриархи Московский и всея Руси Кирилл, Иерусалимский Феофил III, Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. Предстоятели Румынской и Польской церквей направили высокопоставленные делегации епископов.

Встреча проходит по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.