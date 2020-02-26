Украинская сторона затягивает согласование новых участков разведения сил и средств в Донбассе и предлагает варианты, которые не соответствуют Минским соглашениям. Об этом в среду, 26 февраля, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передает пресс-служба ведомства

«На сегодняшний день можно констатировать, что процесс согласования трех новых участков для разведения сил и средств затягивается из-за позиции украинской стороны, которая пытается продвинуть свои варианты, несоответствующие требованиям рамочного решения, и по сути не предполагает реального отведения своих сил и средств на обсуждаемых локациях», — заявила Никонорова.

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Она также отметила, что представители ДНР к заседанию Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины, которое состоялось 26 февраля в Минске, «тщательно проработали координаты двух локаций с учетом всех предложений и направили их координатору заблаговременно».