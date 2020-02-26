За соответствующее решение проголосовали 52 депутата. Перед голосованием мэр Харькова Геннадий Кернес подчеркнул, что в законе о декоммунизации действительно есть разночтения, которые используются определенными силами для расшатывания ситуации вокруг переименования проспекта.
Также он рассказал, что в соответствии с военной экспертизой Жуков принимал участие в изгнании нацистских оккупантов с Украины во время Второй мировой войны в качестве заместителя главнокомандующего, командующего 1-м Украинским фронтом. Кроме того, он принимал непосредственное участие в планировании и проведении стратегических наступательных операций на Курской дуге, в битве за Днепр, Днепровско-Карпатской операции, в результате которых завершилось освобождение всей территории Украины.
«И у нас есть право, право депутатского корпуса, принимать решения, которые находятся в нашей компетенции. Мы приняли последовательный план действий: в рамках своих полномочий и в законодательном поле, если нужно — в суде, будем продолжать отстаивать право харьковчан на историческую память», — отметил городской голова.