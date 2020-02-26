Харьковский городской совет во второй раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба горсовета

В Одессе годами не замечали портрет маршала Жукова, но после жалоб решили снять © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк Геннадий Кернес подчеркнул, что в законе о декоммунизации действительно есть разночтения, которые используются определенными силами для расшатывания ситуации вокруг переименования проспекта.

Также он рассказал, что в соответствии с военной экспертизой Жуков принимал участие в изгнании нацистских оккупантов с Украины во время Второй мировой войны в качестве заместителя главнокомандующего, командующего 1-м Украинским фронтом. Кроме того, он принимал непосредственное участие в планировании и проведении стратегических наступательных операций на Курской дуге, в битве за Днепр, Днепровско-Карпатской операции, в результате которых завершилось освобождение всей территории Украины.

«И у нас есть право, право депутатского корпуса, принимать решения, которые находятся в нашей компетенции. Мы приняли последовательный план действий: в рамках своих полномочий и в законодательном поле, если нужно — в суде, будем продолжать отстаивать право харьковчан на историческую память», — отметил городской голова.