«Только что получена информация, что украинских рыбаков — Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, — которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили!» — написал депутат.
По его словам, Терехов по телефону связался с родными и рассказал, что состояние освобожденных браконьеров хорошее, они намерены отправляться домой на собственном судне.
16 февраля пограничное управление по Республике Крым ФСБ Российской Федерации сообщило о задержании браконьерского судна в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова.
На борту находились четверо украинцев без документов, удостоверяющих личность.
В результате осмотра обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, запрещенной к лову, а также стальную сеть, использование которой незаконно.