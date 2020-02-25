Четверых украинских граждан, задержанных ФСБ за незаконный промысел рыбы в территориальных водах России, 25 февраля выпустили на свободу. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Павел Мельник на своей странице в Facebook

«Только что получена информация, что украинских рыбаков — Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, — которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили!» — написал депутат.

По его словам, Терехов по телефону связался с родными и рассказал, что состояние освобожденных браконьеров хорошее, они намерены отправляться домой на собственном судне.

Азовский инцидент. Как в Украине пытаются из браконьеров сделать жертв политических репрессий © Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым

На борту находились четверо украинцев без документов, удостоверяющих личность.

В результате осмотра обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, запрещенной к лову, а также стальную сеть, использование которой незаконно.