Киевская полиция усилила меры безопасности в центре города в связи с проведением акций протеста в правительственном квартале. Об этом 19 февраля сообщается на странице столичных правоохранителей в Facebook

«Для обеспечения мирного проведения запланированных акций и с целью недопущения нарушений общественного порядка полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство», — говорится в сообщении. Повешенная семья: киевляне взглянули на небо и пришли в ужас – видео © скриншот видео Галина Струс Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.