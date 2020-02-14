Авиаборт с украинцами из китайского Уханя, закрытого на карантин из-за эпидемии коронавируса, прибудет на Украину 18 февраля. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает 14 февраля "Интерфакс-Украина"

Соратница Зеленского не верит в коронавирус, но на всякий случай скупила медицинские маски © Facebook Ольга Василевська-Смаглюк

По словам главы Минздрава, эвакуацией украинцев занимается оперативный штаб в правительстве страны.

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«Сначала китайские власти проверят, здоровы ли они, а затем их выпустят. Украинская бригада врачей на борту также их проверит, а потом останется с ними в изоляции. Изоляция — минимум 14 дней», — сказала Скалецкая.

По данным Госкомздрава КНР на 14 февраля, число больных пневмонией, которую вызывает коронавирус нового типа, превысило 63 тысячи человек. От эпидемии скончались 1380 зараженных.