Как сообщается, украинскую столицу посетят республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррассо и демократ Крис Мерфи. Джонсон является председателем, а Баррассо и Мерфи — членами подкомитета Сената по вопросам сотрудничества в сфере европейской и региональной безопасности.
В последний раз Джонсон и Мерфи встречались с Зеленским в Киеве 5 сентября, когда его правительство столкнулось с решением Трампа заморозить почти $400 миллионов на помощь в сфере безопасности.
Конгрессмены намерены обсудить это решение, а также телефонный разговор Трампа с украинским лидером.
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«Я еду в Украину в пятницу (14 февраля — ред.), чтобы встретиться с президентом Зеленским. Ко мне присоединились сенатор Джонсон и сенатор Баррассо. Возможно, Трампу удалось избежать коррупции в отношениях США и Украины, но это не может помешать нам попытаться восстановить двухпартийную поддержку единения», — написал Мерфи в своем Twitter-аккаунте.
NEWS: I'm heading to Ukraine Friday to meet with President Zelensky. Joined by @SenRonJohnson and @SenJohnBarrasso.— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) February 12, 2020
Trump may have gotten away with the corruption of the U.S.-Ukraine relationship, but that can't stop us from trying to rebuild bipartisan support for the alliance.
На прошлой неделе возглавляемый республиканцами Сенат оправдал Трампа по обеим статьям импичмента. Его защита утверждала, что деньги были задержаны из-за коррупции на Украине, а не ради оказания давления на Зеленского. Трамп настаивал, что его телефонный разговор с украинским президентом был «идеальным».