В пятницу, 14 февраля, трое сенаторов США приедут в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть важность этой страны как стратегического союзника после процесса импичмента американского лидера Дональда Трампа, передает Reuters 13 февраля

Историческое событие, которого не произошло: импичмент Трампа с треском провалился © REUTERS, U.S. Senate TV/Handout | REUTERS, U.S. Senate TV/Handout | Перейти в фотобанк сообщается, украинскую столицу посетят республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррассо и демократ Крис Мерфи. Джонсон является председателем, а Баррассо и Мерфи — членами подкомитета Сената по вопросам сотрудничества в сфере европейской и региональной безопасности.

В последний раз Джонсон и Мерфи встречались с Зеленским в Киеве 5 сентября, когда его правительство столкнулось с решением Трампа заморозить почти $400 миллионов на помощь в сфере безопасности.

Конгрессмены намерены обсудить это решение, а также телефонный разговор Трампа с украинским лидером.

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«Я еду в Украину в пятницу (14 февраля — ред.), чтобы встретиться с президентом Зеленским. Ко мне присоединились сенатор Джонсон и сенатор Баррассо. Возможно, Трампу удалось избежать коррупции в отношениях США и Украины, но это не может помешать нам попытаться восстановить двухпартийную поддержку единения», — написал Мерфи в своем Twitter-аккаунте.

NEWS: I'm heading to Ukraine Friday to meet with President Zelensky. Joined by @SenRonJohnson and @SenJohnBarrasso.



Trump may have gotten away with the corruption of the U.S.-Ukraine relationship, but that can't stop us from trying to rebuild bipartisan support for the alliance. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) February 12, 2020

На прошлой неделе возглавляемый республиканцами Сенат оправдал Трампа по обеим статьям импичмента. Его защита утверждала, что деньги были задержаны из-за коррупции на Украине, а не ради оказания давления на Зеленского. Трамп настаивал, что его телефонный разговор с украинским президентом был «идеальным».