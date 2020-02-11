На Украине десятилетиями ведется работа по дискредитации Великой Победы 9 мая 1945 года, украинцам навязывают фальшивых героев и пытаются обесценить все то, что помогло народам СССР победить фашизм и нацизм. Об этом в своей статье «Об исторической памяти и насилии над историей» в ИА REGNUM написал народный депутат Украины Вадим Новинский

По словам политика, в ход идут многие давно апробированные нацистскими агитаторами приемы, в частности, «специально достали из архивов и тиражируют немецкую пропагандистскую фальшивку с "приказом" о выселении в Сибирь всех украинцев».

«Нарочно подчеркивают пропорции в количестве погибших немецких и советских граждан, мол, советские маршалы "завалили" немцев трупами. Хотя жестокая статистика показывает: безвозвратные потери Вооруженных Сил СССР в 1941 — 1945 годах — 11,5 миллиона бойцов, потери Германии и ее союзников — 8,6 миллионов. То есть, 1,3:1. Основные потери мы понесли не на полях битв, а на оккупированных территориях: потери гражданского населения в зоне оккупации — 13,5 миллионов человек!», — пишет Новинский.

Депутат Новинский про Давос: Украине надо восстанавливать экономические отношения с Россией © Facebook, Вадим Новинский | Перейти в фотобанк

«Жили бы давно в Европе, ездили бы на немецких автомобилях по качественным автобанам… Про Генеральный план "Ост" и стратегию порабощения и уничтожения всех неарийских народов (в том числе украинцев) авторы новых исторических концепций сегодня стараются умалчивать», — пишет Новинский.

Депутат считает, что Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку и решил признать советское руководство ответственным за начало войны наряду с немецким руководством, что является одним из наиболее коварных тезисов, внедряемых в сознание граждан на протяжении последних десятилетий.

«Второй прием — попытка ввести в игру "новых героев". То, что украинцам пытаются навязать ОУН и УПА как равноправных участников борьбы с нацизмом — наряду с Красной Армией (а с недавних пор — как основную силу, представлявшую интересы Украины во Второй мировой войне), яркий пример подобного приема. Получается, что украинские националисты в равной мере способствовали Победе? А где же великие сражения УПА против немецких войск? Где результативность борьбы с немцами?», — констатировал Новинский.

По его мнению, югославский вариант, при котором коммунистические партизаны Тито и четники Михайловича воевали в равной мере против нацистов, хоть и стояли на разных идеологических позициях, — явно не пример для Украины, в истории которой УПА играла локальный характер, мало повлиявший на исход Второй мировой войны.

«А если учесть некоторые важные документы (свидетельства о переговорах лидеров ОУН во главе с Иваном Грыньхом с нацистами во Львове в конце 1943 года, протоколы допросов немецкого офицера Лацарека, заявления Ярослава Стецько о том, что "украинский национализм, немецкий нацизм и итальянский фашизм — разные национальные проявления единого Духа"), становится очевидной провокационная суть попыток ввести в историю Победы "новых героев"», — констатировал Новинский.