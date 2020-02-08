Обыски в офисе телеканала «1+1» означают, что часть силовиков в лице главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Руслана Рябошапки поддерживают ту часть команды Владимира Зеленского, которая больше ориентирована на Запад. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в комментарии изданию Украина.ру

Гончарук почувствовал вкус крови и будет самостоятельно играть в политику - Молчанов © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Все эти скандалы связаны с тем, продолжил эксперт, что олигарха Игоря Коломойского и его команду не устраивает Гончарук, который действует под диктовку МВФ и международных партнеров, причем это противостояние будет продолжаться.

«Поэтому если у Зеленского возникнет дилемма, опереться ли на группу прозападников-«соросят», или же на Коломойского, он выберет первых и будет дрейфовать в сторону западного лобби», — подчеркнул Молчанов.

По его мнению, если учесть тот факт, что вскоре должен быть принят законопроект о невозможности возврата национализированных банков бывшим собственникам (который принимался именно под «ПриватБанк»), отношения между президентом и олигархом тоже будут обостряться.

Зеленскому еще предстоит продавливать решение и по рынку земли, и по приватизации, так что конфликт будет нарастать, а управляемость фракцией «Слуга народа» — падать, заключил собеседник издания.