Вечером 5 февраля сотрудники СБУ пришли с обысками на «1+1» по делу о так называемых «плёнках Гончарука», когда была обнародованы аудиозаписи совещания украинского премьера, вызвавшие большой политический скандал.
Все эти скандалы связаны с тем, продолжил эксперт, что олигарха Игоря Коломойского и его команду не устраивает Гончарук, который действует под диктовку МВФ и международных партнеров, причем это противостояние будет продолжаться.
«Поэтому если у Зеленского возникнет дилемма, опереться ли на группу прозападников-«соросят», или же на Коломойского, он выберет первых и будет дрейфовать в сторону западного лобби», — подчеркнул Молчанов.
По его мнению, если учесть тот факт, что вскоре должен быть принят законопроект о невозможности возврата национализированных банков бывшим собственникам (который принимался именно под «ПриватБанк»), отношения между президентом и олигархом тоже будут обостряться.
Зеленскому еще предстоит продавливать решение и по рынку земли, и по приватизации, так что конфликт будет нарастать, а управляемость фракцией «Слуга народа» — падать, заключил собеседник издания.