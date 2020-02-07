В декабре прошлого года подозреваемый в убийстве Бузины националист Денис Полищук возглавил рабочую группу по вопросам соблюдения прав и свобод заключенных ветеранов при Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Украины.
Его подельник Андрей Медведько вошел в состав рабочей группы.
Доказательства вины обоих фигурантов дела в своем расследовании привел публицист Анатолий Шарий.
В ОПЗЖ считают, что прием на работу радикалов, подозреваемых в убийстве, «не способствует укреплению деловой репутации министерства и формированию позитивного имиджа Общественного совета».
Кроме того, это может «понизить доверие общества к Минветеранов и усложнить социальный диалог».
По словам Кузьмина, фракция готовит заявление по этому поводу, а также запрос в Генпрокуратуру и президенту Украины.