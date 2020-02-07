Депутаты фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) потребовали у Минветеранов объяснить, каким образом работу в Общественном совете при министерстве получили фигуранты дела об убийстве журналиста Олеся Бузины. Об этом 7 февраля на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, адвокат матери журналиста Ренат Кузьмин

В декабре прошлого года подозреваемый в убийстве Бузины националист Денис Полищук возглавил рабочую группу по вопросам соблюдения прав и свобод заключенных ветеранов при Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Украины.

Его подельник Андрей Медведько вошел в состав рабочей группы.

Доказательства вины обоих фигурантов дела в своем расследовании привел публицист Анатолий Шарий.

Группа убийц и ксенофобов. Как националисты трудоустроились в украинском правительстве © Андрей Лубенский

Кроме того, это может «понизить доверие общества к Минветеранов и усложнить социальный диалог».

По словам Кузьмина, фракция готовит заявление по этому поводу, а также запрос в Генпрокуратуру и президенту Украины.