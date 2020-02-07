Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.
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«Они говорят: вы же потеряли Украину, а теперь хотите потерять Белоруссию? Поэтому им невыгодно на государственном уровне говорить об уходе на Запад. Наоборот, они говорят, что очень хотят дружить. Это Россия с нами не дружит», — пояснил Ищенко.
Нужно понимать, подчеркнул политолог, что белорусскому народу в стране ничего не принадлежит: все принадлежит лично Лукашенко, который с этим народом делится лишь немногим.
В частности, по его словам, белорусские граждане и предприятия платят за газ почти по мировым ценам, в то время как Лукашенко покупает его по цене значительно более низкой цене.