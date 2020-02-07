Белорусское руководство еще очень долго не будет декларировать свое намерение идти на Запад. Тем более что для достижения своих целей Минск пытается задействовать общественное мнение в России. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«У России в союзниках Китай, Иран и Турция. Зачем ей Лукашенко?» – Ищенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

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«Они говорят: вы же потеряли Украину, а теперь хотите потерять Белоруссию? Поэтому им невыгодно на государственном уровне говорить об уходе на Запад. Наоборот, они говорят, что очень хотят дружить. Это Россия с нами не дружит», — пояснил Ищенко.

Нужно понимать, подчеркнул политолог, что белорусскому народу в стране ничего не принадлежит: все принадлежит лично Лукашенко, который с этим народом делится лишь немногим.

В частности, по его словам, белорусские граждане и предприятия платят за газ почти по мировым ценам, в то время как Лукашенко покупает его по цене значительно более низкой цене.