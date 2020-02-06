Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик написал стихотворение, адресованное, по всей видимости, ветерану т.н. антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, основателю сети Pizza Veterano Леониду Остальцеву, который ранее раскритиковал боксера. Стихотворение спортсмен опубликовал в своем Instagram 5 февраля

«Как много тех, кто хочет враз распять» - боксер Ломаченко ответил на критику после фото с военными из РФ © Скриншот с видео Ломаченко Василия Ломаченко, юриста Андрея Портнова и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана «обезьянами».

В ответ на это заявление Усик сочинил стихотворение.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Может, я и обезьяна, как твердит один осел. Ты прости меня за слово, без обиды, ты — ковбой. Сильно бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты Терминатор, а по сути — первый блин. Всех пугаешь пистолетом — не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить. Голословные ребята, научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить», — написал он.

Стоит отметить, что ранее и Ломаченко также ответил стихотворением на критику, которая посыпалась на него после публикации видео с российскими военными.