Ранее Остальцев в эфире передачи «Є СЕНС» на «5 канале» назвал Усика, боксера Василия Ломаченко, юриста Андрея Портнова и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана «обезьянами».
В ответ на это заявление Усик сочинил стихотворение.
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«Может, я и обезьяна, как твердит один осел. Ты прости меня за слово, без обиды, ты — ковбой. Сильно бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты Терминатор, а по сути — первый блин. Всех пугаешь пистолетом — не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить. Голословные ребята, научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить», — написал он.
Стоит отметить, что ранее и Ломаченко также ответил стихотворением на критику, которая посыпалась на него после публикации видео с российскими военными.