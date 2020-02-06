Демократы конгресса США отреагировали на оправдание президента Дональда Трампа сенатом. На своих страницах в Twitter они описали это решение как «мрачный день для страны», «подрыв верховенства закона» и «удар по американской конституции»

Импичмент Трампа оставляет в США жирный украинский судебный след © AFP, Zach Gibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | AFP, Zach Gibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | Перейти в фотобанк написал кандидат в президенты сенатор Берни Сандерс.

По его словам, доказательства вины Трампа были настолько очевидны, что республиканцы решили заблокировать выступление новых свидетелей по этому делу.

Его конкурент на выборах Элизабет Уоррен отметила, что «сегодня постыдный день для сената США, мрачный день для конституции США и печальный день для Соединенных Штатов Америки» в целом.

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Некоторые сенаторы выразили надежду, что американская демократия сможет справится с этими непростыми временами.

«Я надеюсь, что наша демократия достаточно прочная, чтобы пережить этот постыдный результат. Трамп объявил себя выше закона, а республиканцы-сенаторы проголосовали за то, чтобы ему это сошло с рук», — написал Рон Вайден.

Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.