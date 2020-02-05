В Полтаве из-за роста заболеваемости ОРВИ с сегодняшнего дня приостановлен учебный процесс в школах. Соответствующее решение 4 февраля вечером приняли в мэрии, передает УНИАН

День в истории. 29 июля: «Полтава переходит от одних властей к другим в 12-й раз» © Public domain

«Такое решение принято в связи с превышением уровня заболеваемости учащихся заведений общего среднего образования и с целью сохранения здоровья детей и соблюдения требований санитарного законодательства Украины относительно организации образовательного процесса. В понедельник, 10 февраля, в зависимости от ситуации с заболеваемостью, будет принято решение: дети выходит 11 февраля или позже», — сказала Лоза.

Также из-за роста заболеваемости ОРВИ с 5 по 14 февраля временно прекращены занятия и в городе Кременчуг Полтавской области.