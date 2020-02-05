Как сообщила директор департамента здравоохранения и соцразвития Полтавского горсовета Виктория Лоза, карантин в школах введен с 5 по 10 февраля включительно.
«Такое решение принято в связи с превышением уровня заболеваемости учащихся заведений общего среднего образования и с целью сохранения здоровья детей и соблюдения требований санитарного законодательства Украины относительно организации образовательного процесса. В понедельник, 10 февраля, в зависимости от ситуации с заболеваемостью, будет принято решение: дети выходит 11 февраля или позже», — сказала Лоза.
Также из-за роста заболеваемости ОРВИ с 5 по 14 февраля временно прекращены занятия и в городе Кременчуг Полтавской области.