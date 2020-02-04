Политолог Алексей Якубин во вторник, 4 февраля, прокомментировал изданию Украина.ру новости об изменениях в составе и структуре Кабмина Украины

Днем во вторник появилась информация, что Офис президента проводит собеседования с кандидатами на должность новых министров и вице-премьеров. Сам Якубин придерживается мнения, что отставка ожидает премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Дубилет рассказал, ради чего в Кабмине закрыли «советскую» парикмахерскую © Facebook, Дмитрий Дубилет

«Обсуждался (глава МВД. — Ред.) Арсен Аваков, может быть (министр Кабинета министров. — Ред.), Дмитрий Дубилет, который более осторожен, чем Гончарук. Экс-глава СБУ Валерий Хорошковский. Но ему и Авакову трудно будет пройти голосование в Раде», — рассказал эксперт.

Также эксперт обратил внимание и на не называвшиеся ранее кандидатуры.

«Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. Она курирует из офиса работу правительства», — сообщил Якубин.