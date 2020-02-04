Днем во вторник появилась информация, что Офис президента проводит собеседования с кандидатами на должность новых министров и вице-премьеров.
Если до последнего момента президент Украины Владимир Зеленский приглашал в свой офис и правительство людей из «95 квартала», окружения миллиардеров Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, то в ближайшее время ситуация может измениться, считает политолог.
«Теперь появились люди [миллиардера Рината] Ахметова. Это новый вице-премьер — министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. [Главу Минэкономики] Тимофея Бородянского относили к квоте Пинчука. [Если его отправят в отставку], интересно, кого найдут взамен», — рассказал Якубин.