Политолог Алексей Якубин во вторник, 4 февраля, прокомментировал изданию Украина.ру новости об изменениях в составе и структуре Кабмина Украины

Якубин сообщил о слабых позициях Гончарука: ему осталось несколько месяцев в правительстве © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Если до последнего момента президент Украины Владимир Зеленский приглашал в свой офис и правительство людей из «95 квартала», окружения миллиардеров Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, то в ближайшее время ситуация может измениться, считает политолог.

«Теперь появились люди [миллиардера Рината] Ахметова. Это новый вице-премьер — министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. [Главу Минэкономики] Тимофея Бородянского относили к квоте Пинчука. [Если его отправят в отставку], интересно, кого найдут взамен», — рассказал Якубин.