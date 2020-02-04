Политолог Алексей Якубин во вторник, 4 февраля, прокомментировал изданию Украина.ру новости об изменениях в составе и структуре Кабмина Украины

Политолог Якубин назвал причины, по которым Кличко всё ещё работает мэром © Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

«Если говорить о ротации министров, мы уже видим уход министра общин и территорий Алены Бабак, возможно назначение нового вице-премьера по региональному развитию», — заявил он.

Президент Владимир Зеленский 17 января поручил премьер-министру Алексею Гончаруку отменить объединение некоторых министерств — в их числе министерство ветеранов и оккупированных территорий.

«Является открытым вопрос, кто возглавит Минветеранов. Похожая история может произойти в министерстве культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского. Если будет создано министерство спорта, Бородянского будут пропускать через Раду. А представители правительственного большинства также начали говорить о том, что он не готов, сырой», — продолжил Якубин.

Политолог считает, что серьезная борьба развернется за пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, который сегодня занимает Тимофей Милованов. Может оставить свой пост министр образования Анна Новосад.