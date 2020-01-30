«Сепар в сметане». Как «людоеды» борются за души жителей Донбасса
«Сепар в сметане». Как «людоеды» борются за души жителей Донбасса
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Накануне журналистка перепостила в инстаграме видеозапись, на которой украинские танцоры исполняют гопак. При этом ролик загрузил аккаунт с названием @lookatthisrussian («посмотри на этого русского»).

Многие украинцы выразили возмущение под постом Эллен, а некоторые позволили себе оскорбительные высказывания в ее адрес. На запись телеведущей отреагировало даже посольство Украины.

«Давайте начистоту, русские не умеют так танцевать», — написали дипломаты. Пока публикацию Дедженерес не отредактировали.

Это уже не первый случай, когда некоторые украинские граждане эмоционально реагируют на то, что их путают с русскими.

Ранее 37-летний житель Нью-Йорка украинского происхождения увидел в одном из супермаркетов, владельцем которого был русский, надпись: «Борщ — это русское блюдо». Эта надпись возмутила мужчину, он подал в суд на магазин и выиграл тяжбу.

А проживающая во Франции писательница Ирена Карпа устроила скандал из-за того, что ее дочь на одном из занятий по итальянскому языку определили в группу с россиянами, мотивировав это тем, что русские и украинцы — «одно и то же».