Виртуальная торговая площадка AliExpress прекратила поставку товаров из-за вспышки короновируса в Китае, где находятся склады компании. Обращение интернет-гиганта к киевлянам цитирует издание «Вести.ua» в четверг, 30 января

Вспышка коронавируса распространилась на весь Китай © РИА Новости, Анна Раткогло | Перейти в фотобанк

Продавцы, торгующие товарами производителей из КНР и других стран на глобальной виртуальной площадке AliExpress, остановили доставку товара в связи со вспышкой смертельного коронавируса в Китае.

Издание узнало о содержании сообщений об отмене посылок, которое получают в украинской столице.

«Дорогие друзья! Из-за эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы вернем денежные средства как можно быстрее», — говорится в сообщениях продавцов.