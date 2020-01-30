Покупателям обещают вернуть деньги в ближайшее время, пишет издание.
Продавцы, торгующие товарами производителей из КНР и других стран на глобальной виртуальной площадке AliExpress, остановили доставку товара в связи со вспышкой смертельного коронавируса в Китае.
Издание узнало о содержании сообщений об отмене посылок, которое получают в украинской столице.
«Дорогие друзья! Из-за эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы вернем денежные средства как можно быстрее», — говорится в сообщениях продавцов.