Молдавия не сможет найти и привлечь к ответственности беглого олигарха Владимира Плахотнюка до тех пор, пока он будет пользоваться покровительством западных стран. Об этом рассказал политолог и радиоведущий Армен Гаспарян в недавнем интервью радио Sputnik

Уралов: «США нужен управляемый и активный Плахотнюк, а не олигарх на пляжах Майами» © Семен Уралов

По его мнению, вся интрига сегодня состоит лишь в том, где именно находится беглый олигарх — в Румынии или на территории Одесской области. Плахотнюк, пояснил Гаспарян, решил не убегать далеко от исторической родины, чтобы при первой возможности вернуться за своими активами.

Журналист также посетовал на то, что несмотря на все обещания скорой поимки Плахотнюка, Кишенев не собирается привлекать к ответственности еще одного бизнесмена и политика Илана Шора, подозреваемого в «краже миллиарда» из банковской системы страны.