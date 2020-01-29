«Плахотнюка уже год как ищут. Они что хотят сказать, что Плахотнюк это такой современный Адольф Эйхман (нацистский преступник), которого Израиль несколько лет искал, нашел и зачистил. Ну очевидно, что Плохиш под боком», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, вся интрига сегодня состоит лишь в том, где именно находится беглый олигарх — в Румынии или на территории Одесской области. Плахотнюк, пояснил Гаспарян, решил не убегать далеко от исторической родины, чтобы при первой возможности вернуться за своими активами.
Журналист также посетовал на то, что несмотря на все обещания скорой поимки Плахотнюка, Кишенев не собирается привлекать к ответственности еще одного бизнесмена и политика Илана Шора, подозреваемого в «краже миллиарда» из банковской системы страны.