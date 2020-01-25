Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что те, кто принимал участие в боях с украинской армией в Донбассе, не будут помилованы. Об этом он заявил в интервью израильскому «9 каналу»

Бойцов ополчения народных республик Донбасса президент Украины назвал «боевиками».

«Погибли люди — это уже наказание всем. И все, кто в этом принимал участие, не будут прощены. Конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, должны быть наказаны. А как по-другому? В правовом направлении, через суд, как это делается в цивилизованном мире, но чем дальше это будет идти, тем глубже будет эта рана», — сказал он.

«Хотим. Честно». Зеленский обещает новый обмен пленными в Донбассе © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании обещал принести мир в Донбасс, однако обстрелы и боестолкновения на линии разграничения продолжаются.

Киевские власти начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тыс. человек.