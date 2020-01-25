Бойцов ополчения народных республик Донбасса президент Украины назвал «боевиками».
«Погибли люди — это уже наказание всем. И все, кто в этом принимал участие, не будут прощены. Конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, должны быть наказаны. А как по-другому? В правовом направлении, через суд, как это делается в цивилизованном мире, но чем дальше это будет идти, тем глубже будет эта рана», — сказал он.
Кроме того, Зеленский добавил, что из-за войны в Донбассе между Россией и Украиной останется шрам, который вряд ли когда-нибудь затянется.
Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании обещал принести мир в Донбасс, однако обстрелы и боестолкновения на линии разграничения продолжаются.
Киевские власти начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тыс. человек.