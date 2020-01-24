Белоруссия начала тестировать альтернативные маршруты поставок нефти, но не отказывается от сырья из России. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на заводе газетной бумаги в Шклове, передает Sputnik 24 января

Поставки российской нефти в Белоруссию в январе составят 400 тыс. тонн — СМИ © Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" | Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" | Перейти в фотобанк

Он сказал, что во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным относительно налаживания альтернативных поставок не блефовал, а описал, как официальный Минск будет поступать, если партнеры в Москве не изменят свою позицию.

По словам белорусского лидера, один из вероятных маршрутов пролегает из порта в Гданьске (Польша) по одной из ниток магистрального трубопровода «Дружба». Также в настоящее время идет разгрузка с последующей поставкой на новополоцкий «Нафтан» первой в истории партии норвежской нефти.

Еще один маршрут, как отметил Лукашенко, уже апробирован белорусской стороной, и речь идет о поставках через украинскую территорию. Четвертый маршрут — это Россия. Также переговоры ведутся с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Это не блеф, это не то что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять», — заявил президент Белоруссии.

При этом он подчеркнул, что отставание в решении данной проблемы может привести к тому, что через два года это потребует уже «бешеных» темпов.