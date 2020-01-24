Александр Лукашенко не хочет остаться последним президентом в новейшей истории Белоруссии. Об этом он заявил 24 января перед коллективом завода газетной бумаги в Шклове, передает Telegram-канал «Пул первого»

«Начнет репрессии, а элиты будут огрызаться». Суздальцев о том, с чем скоро столкнется Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть я не хочу», — сказал Лукашенко.

В 2019 году Россия начала так называемый налоговый маневр, постепенно обнуляя экспортные пошлины и повышая ставки налога на добычу полезных ископаемых. По оценкам Минска, к 2024 году убытки Белоруссии составят 11 миллиардов долларов.

В ответ Минск ввел экологический налог на транзит нефти по территории страны, а также перешел к закупкам нефти по мировым ценам у других поставщиков, в частности у Норвегии.