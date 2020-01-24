В 2019 году Россия начала так называемый налоговый маневр, постепенно обнуляя экспортные пошлины и повышая ставки налога на добычу полезных ископаемых. По оценкам Минска, к 2024 году убытки Белоруссии составят 11 миллиардов долларов.
По словам Лукашенко, российская сторона начала налоговый маневр, чтобы оказывать давление на Белоруссию. Зачем это нужно России, белорусский лидер не объяснил.
«Для чего они решили надавить — догадайтесь сами», — предложил он.
В январе Белоруссия закупила 80 тыс. тонн нефти у Норвегии.
По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, нефть по мировым ценам других поставщиков обойдется Минску гораздо дороже российской.