Президент Александр Лукашенко считает, что налоговый маневр России в отношении нефтяных поставок – это способ надавить на Белоруссию. Об этом белорусский президент заявил 24 января, передает Telegram-канал «Пул первого»

По словам Лукашенко, российская сторона начала налоговый маневр, чтобы оказывать давление на Белоруссию. Зачем это нужно России, белорусский лидер не объяснил.

«Для чего они решили надавить — догадайтесь сами», — предложил он.

В январе Белоруссия закупила 80 тыс. тонн нефти у Норвегии.

По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, нефть по мировым ценам других поставщиков обойдется Минску гораздо дороже российской.