Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) 24 января, передает РИА Новости

Порошенко приведут на допрос в ГБР принудительно – следователь © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Олег Корецкий сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, в связи с чем следователи начали готовить документы для принудительного привода. При этом адвокат экс-президента заявил, что Порошенко не вручали повестку о вызове на допрос 21 января, а только на 24, 31 января и 11 февраля.

В пятницу, 24 января, охрану здания Госбюро значительно усилили из-за собравшихся там сторонников и противников Порошенко. Отмечается, что экс-президент прошел через живой коридор своих сторонников, поздоровался с некоторыми из них и зашел в здание.

«Я иду на допрос по Минским соглашениям (о возможной госизмене при подписании договоренностей. — Ред.). Они будут пытаться делать политическое шоу в стиле "Сватов" и "95 Квартала". Они умеют только шоу делать, и мы не дадим им сделать это шоу — будем требовать придерживаться государственной позиции», — заявил бывший глава украинского государства.

Ранее в ГБР сообщили, что всего Порошенко не явился на 27 допросов по 16 уголовным делам. Ввиду того, что на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности, впредь в случае его неявки на допросы следователи могут применить меру принудительного сопровождения.