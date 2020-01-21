Экс-президент Украины Петр Порошенко придет на допрос в Государственное бюро расследований 24 января. Об этом заявил его адвокат Игорь Головань, передает издание «Украинская правда» в понедельник, 21 января

Порошенко приведут на допрос в ГБР принудительно – следователь © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам адвоката, Порошенко не явился на допрос 21 января, так как не получил повестку.

«Вы обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестки только на 24 января. Сообщение есть о 21 января. Но повестка — документ — есть только на 24-е. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января», — рассказал Головань.

Он отметил, что повестка о вызове может направляться не менее чем за три дня до допроса, поэтому во время визита в ГБР 20 января Порошенко никак не мог получить повестку на 21 января.