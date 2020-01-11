Вечером в пятницу, 10 января, на 80-м году жизни скончался султан Омана Кабус бен Саид, сообщило Оманское агентство новостей со ссылкой на канцелярию правителя султаната

«С сердцами, верующими в провидение Аллаха, преисполненными печали и великой скорби вместе с абсолютным подчинением воле Аллаха, канцелярия султана извещает, что наш правитель султан Кабус бен Саид был призван к себе Аллахом вечером в пятницу, 10 января», — указано в сообщении канцелярии.

Похороны султана состоятся в субботу 11 января. В стране объявлен трехдневный траур. После смерти у него не осталось наследников.

К власти Кабус бен Саид пришел в июле 1970 года в результате дворцового переворота. Он сверг своего отца — султана Саида бен Таймура. В августе этого же года по его инициативе страна была переименована из султаната Маскат в султанат Оман. При правлении Кабуса бен Саида при помощи Великобритании и шахского Ирана было подавлено восстание в Дофаре, длившееся с 1962 по 1976 год.

До того, как стать султаном, Кабус бен Саид учился в британской Королевской военной академии, два года служил в пехотном батальоне британской армии, затем окончил курсы начальников штабов в Германии и прошел специальную подготовку по изучению системы местного самоуправления в Великобритании.

В марте 2019 года Оман предоставил ВМС США право захода в порты Салала и Дукм в Персидском заливе, что, по мнению американского издания The Wall Street Journal, предоставило кораблям ВМС США большую свободу навигации в случае военного конфликта с Ираном, который угрожал перекрыть расположенный рядом Ормузский пролив. Через последний проходит большая часть нефтяных перевозок стран Персидского залива.

Кроме США активно инвестировал в Оман и Китай.

Президент Украины Владимир Зеленский находился в Омане во время новогодних праздников — со 2 января, чем вызвал критику у себя в стране. Позже в Офисе президента заявили, что визит украинского лидера оплачен им самим, а во время нахождения в Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину. Визит в Оман Зеленский прервал после сообщения о крушении украинского «Боинга» в Иране, в котором погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев.