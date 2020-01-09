Госавиаслужба Украины запретила полеты над Ираном и Ираком

Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака после крушения самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом 8 января сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook

Украина.ру на Youtube Место крушения украинского пассажирского самолета Boeing-737 в Тегеране