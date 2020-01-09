Зеленский записал видеообращение к украинцам в связи с авиакатастрофой в Иране
Зеленский записал видеообращение к украинцам в связи с авиакатастрофой в Иране
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк
«Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авиалинии Украины". Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний», — написал Гончарук.

По его словам, этот запрет на перелеты начинается с полуночи 9 января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных на Украине.

Госавиаслужба Украины запретила полеты над Ираном и Ираком