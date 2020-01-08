Казахстанским авиакомпаниям предложено воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана. Об этом в среду, 8 января, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики

«Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана. Авиакомпании, в связи со сложившейся ситуацией, прорабатывают вопрос выполнения указанных полетов через альтернативные воздушные трассы в облет воздушного пространства Ирана по согласованию с навигационными службами соответствующих стран», — говорится в сообщении министерства.

Странный рейс украинского Боинга из Тегерана в Киев оборвался крушением. Что известно о трагедии © Фото: Facebook МВД Украины

Самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 08.01.2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.

Находившиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.