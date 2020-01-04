Глава Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) Олег Диденко заявил, что в стране пока рано вводить интернет-голосование на выборах. Об этом 4 января сообщило издание «Левый берег»

Нужно отметить, что на Украине достаточно активно дискутируется вопрос о удаленном голосовании по средствам интернета. Кроме того некоторые чиновники нового правительства ранее заявляли, что таким же способом можно проводить и перепись населения. Однако большинство экспертов крайне скептически относятся к таким инициативам.

«Если говорить именно об интернет-голосовании, по моему субъективному мнению, по состоянию на сейчас преждевременно говорить о введении его в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, и, наверное, уровень развития общества еще недостаточен, чтобы вводить голосование в интернете», — приводит словам главы ЦИКа издание.

Олег Диденко в частности отмечает, что в ходе интернет-голосования, невозможно обеспечить тайну голосования, чтобы избиратель никому не смог продемонстрировать свой выбор. Что ждет Украину: главные события 2020 года © Стрингер

При этом в новом избирательном кодексе предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на выборах Верховной рады и президента.

Напомним, согласно проведенному в ноябре прошлого года опросу, введение интернет-голосования на выборах поддерживают 37% украинцев, в то время как 48% респондентов выступают против применения данной процедуры.