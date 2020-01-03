Бориспольская прокуратура завершила досудебное расследование по делу о драке лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Нацполиции Украины

В ноябре прошлого года экс-нардеп Ляшко набросился на Геруса в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь» и порвал ему рубаху.

Причиной стычки якобы стал инициированный Герусом закон, который позволяет импортировать дешевую электроэнергию из РФ.

Три главные Крысы украинской политики © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Позже Бориспольский районный суд отпустил Ляшко под личное поручительство депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца.