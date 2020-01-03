В ноябре прошлого года экс-нардеп Ляшко набросился на Геруса в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь» и порвал ему рубаху.
Причиной стычки якобы стал инициированный Герусом закон, который позволяет импортировать дешевую электроэнергию из РФ.
Уголовное дело было возбуждено по статье «угроза или насилие в отношении государственного деятеля». Если суд докажет вину Олега Ляшко, политик может отправиться за решетку на семь лет.
Позже Бориспольский районный суд отпустил Ляшко под личное поручительство депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца.