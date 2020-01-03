При президентстве Петра Порошенко было больше встреч в Нормандском формате и больше отводов войск, чем при Владимире Зеленском. При этом не факт, что Нормандские встречи продолжатся дальше. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко рассказал, действительно ли Ленин заложил мину замедленного действия под СССР © РИА Новости, Петр Оцуп | Перейти в фотобанк

«В вопросе амнистии Зеленский занимает ту же позицию — они все военные преступники. В вопросе особого статуса он занимает ту же позицию — никакого особого статуса. По всем вопросам урегулирования конфликта у него та же позиция, что и у Порошенко», — подчеркнул Ищенко.

Кроме того, добавил он, Зеленский занимает ту же позицию Порошенко в вопросе языковой политики и по-прежнему называет Россию страной-агрессором, не забывая при этом напомнить о принадлежности Крыма.

Украинский народ должен быть доволен избранием Зеленского только в том смысле, что он гораздо меньше Порошенко, меньше ест, меньше пьет, и на костюмы для него уходит гораздо меньше материи, иронизирует политолог.