Более того, отметил эксперт, если Порошенко отказывался провести отвод войск по всей территории якобы из-за нежелания терять украинскую территорию, то Зеленский прямо признался, что сделать это не сможет.
«В вопросе амнистии Зеленский занимает ту же позицию — они все военные преступники. В вопросе особого статуса он занимает ту же позицию — никакого особого статуса. По всем вопросам урегулирования конфликта у него та же позиция, что и у Порошенко», — подчеркнул Ищенко.
Кроме того, добавил он, Зеленский занимает ту же позицию Порошенко в вопросе языковой политики и по-прежнему называет Россию страной-агрессором, не забывая при этом напомнить о принадлежности Крыма.
Украинский народ должен быть доволен избранием Зеленского только в том смысле, что он гораздо меньше Порошенко, меньше ест, меньше пьет, и на костюмы для него уходит гораздо меньше материи, иронизирует политолог.