В эти минуты представители украинских ультраправых организаций начали в самом центре Киева марш в честь 11-я годовщина со дня рождения главы Организации украинских националистов (ОУН) (организация с таким названием запрещена в РФ) Степана Бандеры. Трансляцию марша ведет сайт Euronews в You Tube

«Зеленский уже сказал, что Бандера герой для части украинцев. Всё остальное – лицемерие» — Копатько © РИА Новости, Александр Натрускин

Колонна шириной по 7 человек шествует от парка Шевченко в Киеве, скандируя националистические лозунги «Слава Украине — героям слава», играя на барабанах, волынках и держа в руках факела.

Помимо транспарантов с изображением Бандеры, можно заметить желто-голубые и красно-черные флаги, а также красно-белый флаг, как у белорусской оппозиции.

Участники марша называют Бандеру «проводником украинской нации», который боролся за независимость страны, и с которого власти и обществу следует брать пример в части отстаивания национальных интересов.

«Нас называли мазепанцами, петлюровцами, теперь называют бандеровцами. Но бандеровцы — это те, которые за Украину. Бандеровцы, это те, которые за ее славу, за ее честь, и за ее будущее», — сказал лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок перед шествием.

Следует отметить, что в шествии принимают участие не только праворадикалы, но и представители среднего класса и степенные горожане.

Накануне события правоохранители усилили меры безопасности в центре украинской столицы. За порядком следят полицейские и служащие Национальной гвардии.

Политолог Василий Стоякин при этом считает, что непопулярность Бандеры очевидна уже потому, что, не смотря на усиление влияния националистов за все годы независимости и «войну с Россией», празднование дня рождения было введено только в 2019 году — накануне президентских выборов, в ходе которых Пётр Порошенко намеревался опереться на националистический электорат.