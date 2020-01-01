В новом кодексе объединены пять действующих законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центризбиркоме, и о Едином государственном реестре избирателей.
Президент Владимир Зеленский 13 сентября вернул в парламент кодекс со своими предложениями. 19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, учтя все предложения президента. 27 декабря Зеленский подписал кодекс.
Нормы по осуществлению полномочий органов администрирования и органов ведения Государственного реестра избирателей региональными и территориальными представительствами ЦИК ступят в силу со дня, следующего за днем принятия ЦИК решения о начале работы ее региональных и территориальных представительств.
Кодексом определено, что выборы народных депутатов осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий.
Предложениями президента предусмотрено, что общегосударственные выборы могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.
При этом очередные и внеочередные общегосударственные выборы не могут проводиться одновременно с всеукраинским референдумом, с очередными или внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.