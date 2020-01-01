В среду, с 1 января, вступил в силу Избирательный кодекс Украины, начинающий действовать за исключением нескольких подпунктов переходных положений, один из которых вступит в силу с 1 июля 2020 года

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Президент Владимир Зеленский 13 сентября вернул в парламент кодекс со своими предложениями. 19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, учтя все предложения президента. 27 декабря Зеленский подписал кодекс.

Нормы по осуществлению полномочий органов администрирования и органов ведения Государственного реестра избирателей региональными и территориальными представительствами ЦИК ступят в силу со дня, следующего за днем принятия ЦИК решения о начале работы ее региональных и территориальных представительств.

Кодексом определено, что выборы народных депутатов осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий.

Предложениями президента предусмотрено, что общегосударственные выборы могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.

При этом очередные и внеочередные общегосударственные выборы не могут проводиться одновременно с всеукраинским референдумом, с очередными или внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.