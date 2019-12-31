Компании «Молдовагаз» и «Газпром» еще на год продлили контракт на поставки природного газа в республику. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба молдавского правительства

Молдавия по-прежнему будет получать российский газ через Украину — Додон © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан на своей странице в Facebook также отметил, что поставка газа будет осуществляться по традиционному маршруту, то есть через Украину, однако удалось договорится и о реверсных поставках с Балкан в случае необходимости.

«Благодарен своим коллегам из "Молдовагаза", "Молдоватрансгаза" и "Тираспольтрансгаза" за профессиональную работу. Также хочу поблагодарить коллег из "Газпрома" и "Газпром экспорта", всех операторов ГТС Украины, Болгарии и Румынии за настоящую поддержку и понимание в процессе обеспечения бесперебойных поставок и транзита газа для всех потребителей Республики Молдова, в том числе и Приднестровья!» — добавил Чебан.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров в ноябре сообщил, что Москва и Кишинев договорились о продлении контракта на поставку газа.

Цена российского голубого топлива для республики с начала 2020 года снизится до 173 долларов за тысячу кубов. Молдавия приобретает газ у «Газпрома» по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.