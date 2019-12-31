Глава правительства уточнил, что для становления независимой энергосистемы уже подписаны необходимые документы, а сейчас осталось только «отрезаться от российской и белорусской сети».
«Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. Мы уже постепенно к этому идем», — добавил Гончарук.
Премьер-министр считает, что прикрепление к европейской сети позволит Украине начать зарабатывать на экспорте электроэнергии.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский утвердил поправки в закон «О рынке электрической энергии», которые запрещают импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам, хотя ранее подобные ограничения планировали снять.
Политолог Вадим Карасев считает, что принятие подобных решений зависит исключительно от результатов внутриолигархической борьбы за контроль над энергетическим рынком страны.