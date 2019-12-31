Премьер Украины Алексей Гончарук утверждает, что энергосистема страны перестанет быть частью российско-белорусской сети и станет европейской к 2023 году. Он заявил об этом 31 декабря в эфире телеканала «Украина 24»

«Украина расплачивается за некомпетентность и коррупцию» - Гончаров о словах Витренко про повышение цен © Facebook, Александр Гончаров | Перейти в фотобанк

«Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. Мы уже постепенно к этому идем», — добавил Гончарук.

Премьер-министр считает, что прикрепление к европейской сети позволит Украине начать зарабатывать на экспорте электроэнергии.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский утвердил поправки в закон «О рынке электрической энергии», которые запрещают импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам, хотя ранее подобные ограничения планировали снять.

Политолог Вадим Карасев считает, что принятие подобных решений зависит исключительно от результатов внутриолигархической борьбы за контроль над энергетическим рынком страны.