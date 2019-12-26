Более 60% украинцев в конце 2019 года выразили доверие президенту Владимиру Зеленскому. Об этом 26 декабря свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова

В конце 2019 года Зеленскому доверяют 62% граждан, не доверяют 31%, баланс доверия-недоверия составил +31%. По данным опроса, также положительный баланс рейтинга доверия сохраняет спикер парламента Дмитрий Разумков (доверяют 48%, не доверяют 38%, баланс доверия-недоверия +10%).

Пока еще человек года. Рейтинг Зеленского перешагнул психологическую отметку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Андрей Богдан имеет отрицательный рейтинг —33%. Также отрицательные рейтинги у руководителя фракции «Слуга народа» в парламенте Давида Арахамии —33% и премьер-министра Алексея Гончарука —16%.

Опрос фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова проведен с 13 по 18 декабря 2019 года среди 2017 респондентов по всей Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.