Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от президентской пенсии, которая положена ему после ухода с поста главы государства. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщило издание Le Parisien

Макрон ради лидерства в Европе готов пойти против НАТО, но навстречу Путину © AFP, Bertrand GUAY | AFP, Bertrand GUAY | Перейти в фотобанк решение касается той пенсии, которая будет выплачиваться после окончания его президентского срока в 2022 году, а также выплаты, которая положена ему в том случае, если он будет избран еще на один срок. Кроме того, Макрон отказался от пожизненного поста в Конституционном совете.

По словам Макрона, его решение связано с ситуацией в стране, а его поступок подает пример остальным политикам.

Согласно закону, принятому во Франции в 1955 году, выплата экс-главам государств составляет 6 220 евро. Сумма не зависит ни от срока пребывания на посту, ни от возраста.

В декабре во Франции началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Согласно системе, которую предложил Макрон, пенсия каждого гражданина Франции будет рассчитываться исходя из количества накопленных баллов, получаемых за каждый отработанный день. Согласно этой системе, люди некоторых профессий лишаются привилегий, а также повышается общий пенсионный возраст.