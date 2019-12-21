Вечером 20 декабря в одном из самых дорогих ресторанов-клубов Киева CHI в КВЦ «Парковый» пропрезидентская партия «Слуга народа» отпраздновала новогодний корпоратив. Об этом сообщило издание «Украинская правда»

Тука призвал пикетировать новогодний корпоратив «Слуги народа» © Wikipedia/ReAl Отмечается, что на территорию «Паркового» депутатов пропускали только по спискам. Помимо них на мероприятии присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир и руководитель Офиса главы государства Андрей Богдан.

Также корпоратив пропрезидентской партии посетили члены Кабмина: премьер-министр Алексей Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр Дмитрий Дубилет и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Фотографиями с корпоратива поделилась на своей странице в Facebook нардеп Елена Мошенец.

«Подводим итоги невероятного 2019-го и планируем еще лучший 2020-й. "Слуга народа", вы лучшие!» — написала она.

Парламентарий опубликовала фото с Зеленским, Гончаруком, Миловановым и другими коллегами.

Также фотоотчетом с новогоднего корпоратива поделилась депутат Елизавета Богуцкая.

«Сегодня была на нашем (родном) "слуганародовском" корпоративе. Очень живой, радостный, дружеский вечер. Мы, Кабмин и Офис президента. А на сцене — концерт. Поздравления с прошлым и будущим были полны юмора», — рассказала она.

Журналисты «Радио Свобода» сняли, как депутатов ждали на корпоративе с огромными букетами роз.

По данным «Обозревателя», входной билет на мероприятие стоил 2,5 тысячи гривен (6,7 тысяч рублей). Гостей развлекали ведущая Екатерина Осадчая, певицы Тина Кароль и Jerry Heil, а в ресторане народным избранникам подавали горячие блюда стоимостью 1850 гривен (4,9 тысяч рублей) и виски по 35 тысяч гривен (93,4 тысяч рублей) за бутылку.