На большой пресс-конференции 19 декабря Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что он видит сдвиги в реализации Минских соглашений, и это дает надежду на встречу в нормандском формате через 4 месяца. О каких позитивных моментах идет речь, в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Руслан Бортник

«Тут прежде всего нужно отбросить в сторону политическую риторику, которая очень контроверсийна, то в сухом остатке мы увидим существенное снижение общей напряженности в Донбассе. Здесь можно вспомнить и ранее успешно проведенный обмен удерживаемыми лицами, я имею в виду прежде всего украинских моряков, и договоренности о новых обменах уже в рамках парижской встречи в нормандском формате. Позитивным сигналом, конечно же, стало разведение сил в трех пилотных районах, а также пусть и сложно идущий, но начавшийся диалог о новых районах разведения сил и средств. В этом же ряду планы по созданию новых пунктов пропуска на линии соприкосновения, что значительно облегчит ее пересечение местным жителям», — пояснил политолог.

Бортник так же отметил, что не стоит забывать — Украина подписала «формулу Штайнмайера», а это является существенным шагом в реализации Минских соглашений. Все это, по его мнению, говорит о том, что Украиной взят курс на демилитаризацию конфликта, а это расширяет поле для возможных компромиссов.

При этом он указал, что демилитаризация или замораживание конфликта в Донбассе делает его более дешевым для всех сторон, уменьшает финансовую нагрузку на бюджеты и Украины, и России.

«Все познается в сравнении. Если сравнивать 2019 год с нашими ожиданиями 2015 года, то, конечно, покажется, что сделано очень мало. Но если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с тем же 2018 годом, то прогресс налицо», — подытожил Бортник.