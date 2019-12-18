Президент США Дональд Трамп распространил выдержанное в резком тоне письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором обвинил ее и остальных демократов в нарушении конституции при проведении процедуры импичмента. Текст письма 17 декабря появился в открытом доступе

Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту Трампа © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк говорится в письме Трампа.

Он обвинил Пелоси в нарушении клятвы, данной при вступлении в должность, и объявлении «открытой войны американской демократии», а также потребовал, чтобы Конгресс сосредоточился не на импичменте, а на «беспрецедентном превышении полномочий ФБР» в ходе предвыборной кампании 2016 года, когда под слежкой оказались несколько сотрудников штаба Трампа.

Трамп пояснил, что не надеется на изменение демократами своей точки зрения.

«Я пишу вам это письмо для истории, а также для того, чтобы постоянно и неизгладимо зафиксировать мои мысли», — добавил Трамп.

Президент США последовательно опроверг предъявленные ему обвинения. Разговор с Зеленским он назвал «абсолютно невинным». Он также назвал «опасным и предвзятым» обвинение в воспрепятствовании Конгрессу. По его словам, демократы изобретают новые стандарты ответственности, по которым «любому президенту США можно было бы объявить импичмент много раз».

Наконец, Трамп обвинил Пелоси в лицемерии за ее слова о том, что она не хочет объявлять ему импичмент и даже молится за президента, но у нее нет выбора.

«Не сомневаюсь, что американский народ возложит на вас и на демократов полную ответственность за это на выборах 2020 года. Он нескоро простит вам извращение правосудия и превышение полномочий», — подытожил Трамп.

Палата представителей намерена в среду проголосовать по вопросу об импичменте Трампа. Демократы обвинили его в превышении полномочий и воспрепятствовании работе Конгресса. Они заявляют, что Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена.