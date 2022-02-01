Если кризис внешний перерастет во внутриукраинский, то одним из инструментов перезагрузки могут стать досрочные президентские выборы, и тогда «Слуга народа» в Верховную Раду может не попасть, считает украинский политолог-международник Руслан Бизяев

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Украина.ру

Инициированное Вашингтоном заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоялось, несмотря на возражения России и Китая. Каких-либо официальных результатов — принятия документов или решений — не было. Россия, США и сама Украина заявили, что не хотят войны и готовы решать кризис дипломатическим путем.

- Руслан, кто от этого заседания выиграл в тактическом плане и к каким долгосрочным последствиям это может привести?

— Мы уже лет восемь наблюдаем резкую девальвацию Совбеза ООН. Некогда мощный и влиятельный орган превратился в трибуну для высказывания своих мнений. Перед тем, как собирали это экстренное заседание, была понятная позиция России, безотносительно позиции Китая, что решение все равно будет заблокировано. И понятно, что присоединение Китая всего лишь усилило тенденцию к блокировке подобных заявлений.

Зеленский в последнее время заявил, что вторжения России в ближайшее время не будет, и, сегодня, выступая в Верховной Раде, он еще раз подтвердил этот тезис. С другой стороны, мы видим, что Европа не готова к введению жестких санкций в отношении России. Насколько я понимаю, европейские дипломаты сейчас по поручению Макрона активно работают на деэскалацию, в первую очередь политической.

Вчера постпред Украины при ООН Сергей Кислица тоже заявил, что мы рассматриваем все варианты по Донбассу исключительно с точки зрения дипломатического пути. Какой это будет путь (Минские соглашения или какой-то другой вариант) — это уже иной вопрос. Но если мы говорим о тактических последствиях, то четко видно, какие стороны работают на эскалацию конфликта, и какие стороны работают на деэскалацию конфликта, а в стратегическом плане мы продолжаем наблюдать разновекторность позиции Европы и США/Великобритании относительно способов, времени и цели решения конфликта вокруг Украины, который вышел за пределы исключительно Донбасса.

- Как раз секретарь СНБО Данилов заявил, что Минские соглашения были подписаны под дулом пистолета, и что выполнение договоренностей может привести к уничтожению Украины. Хотя Зеленский подписал указ согласно которому делать заявления по внешней политике могут только президент, премьер, и глава МИД. Это его личная инициатива или это было согласовано с Зеленским?

— Понимаете, само подписание Минских соглашений стало для Украины проблемой, потому что оно породило внутриполитический кризис и разбалансировала внутреннюю ситуацию. Поэтому всю эпоху Порошенко мы наблюдали картину о том, под каким предлогом их не выполнить. «Минск» невыполним. Украина отказывается от соглашений по Донбассу © AP, Efrem Lukatsky

Что касается текущей ситуации, то вы правильно заметили, что комментировать внешнюю политику в нашей стране имеют право только три человека. Кулеба по итогам первой встречи советников глав государств «нормандской четверки» говорил, что на прямые переговоры с представителями Донецка и Луганска мы сейчас не пойдем. А это означает, что в нынешней конфигурации Минские соглашения выполняться не будут, потому что это один из ключевых пунктов «Минска».

Данилов сделал это заявление для внутренней аудитории. После истории с Порошенко надо показать, что «зрады не буде». Что касается даже внешнеполитического фактора, то мне самому интересно, как будут выходить из этой коллизии. Потому что анонсирована вторая после паузы встреча, необходимо четко обозначить свои позиции. Но концептуальных изменений в публичной сфере я пока не вижу.

- А правда ли, что если официально отказаться от Минских соглашений, то наступят аховые последствия для всех сторон?

— Самое смешное и самое интересное, что все стороны понимают, что «Минск» мертв, но никто не знает, что с этим делать. И в России это прекрасно понимают. Никто же не может отказаться от той части риторики, которая была у вас. И у нас есть «красные линии», и у вас есть «красные линии». По крайней мере в публичной части.

Возможно, в непубличной сфере о чем-то договорятся. Судя интенсификации переговоров Путина и Макрона и заявлениям наших официальных лиц, что Зеленский готов встретиться с Путиным, идет попытка найти компромисс. Но мне кажется, что время этого компромисса еще не пришло. Стороны еще не до конца отыграли повестку дня «Минска». Шизофрения в Раде. Что Зеленский рассказал депутатам © пресс-служба президента Украины

- Вопрос про Бориса Джонсона. Как скандал с вечеринкой повлияет на политику Великобритании в отношении Европы и Украины в частности?

— Коней на переправе не меняют. Оставьте Бориса Джонсона в покое, он отражает «вторжение Путина» в Европу. Тут уже даже не об Украине речь, а о Польше и Прибалтике. «Не раскачивайте лодку, крысу тошнит». Создание союза «УПА» (Украина, Польша, Англия), как у нас по этому поводу шутят в Facebook — это один из факторов остановки политического кризиса в Великобритании. Я внимательно читаю британскую прессу и могу сказать, что по Борису там танками едут.

- Удастся ему отразить «атаку Путина» и восстановить свои позиции?

— Судя по тому, что его ближайшая конкурентка — глава МИД Элизабет Трасс заболела коронавирусом, то до марта время у него есть. Тем более, согласно последней информации западных СМИ, «Путин в феврале не нападет, потому что распутица». То есть политически и климатически так совпало, что у Джонсона есть шансы.

Константин Бондаренко: Великобритания открыла на Украине охоту на ведьм и готовится воевать с Россией © РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому я думаю, что после Киева Борис Джонсон прилетит в Москву и будет делать то же, что делал Уинстон Черчилль летом 1940 года — писать письмо Сталину. «Товарищ Сталин, ну какая Германия вам друг. Это ваш враг. Самый настоящий ваш друг — это Британия». В этом нет ничего нового.

- А у Польши какие долгосрочные планы и насколько их удастся достичь?

— Польские долгосрочные планы всегда упираются в один вопрос — за чей счет банкет? Пока банкет идет за счет немецких бюргеров, можно спокойно высказываться, создавать какие-то конструкции и создавать какие-то линии. Но польская экономика больше чем на 60% зависит от преференций внутри ЕС. Политику ЕС определяет Макрон, у которого нет никаких иллюзий по поводу Польши.

Да, они заморозили конфликт Брюссель-Варшава, но энергетический кризис коснулся всех. Евросоюз опять напечатает какой-то триллион евро, будет распределять его по итогам кризиса, и Польше будет непонятно то, что она хочет. Но Польша надеется, что Британия даст денег. Если Британия даст денег, то союз может обрести какие-то рамки.

Наш министр обороны Резников заявил, что Украина готова проиводить Байрактары или их аналоги, так вот это все продолжение британской политики, которая идет через Турцию, а Турция после подписания контрактов имеет право на дистрибюцию и своего, и не своего вооружения на постсоветском пространстве.

Поэтому мне кажется, что нынешняя политика правящей польской партии «ПиС» тактически понятна, но в стратегическом плане может привести к глобальным проблемам. Потому что одновременно воевать с Францией, США, Россией и Китаем — это дело неблагодарное. Можно надорваться.

- Дмитрий Разумков заявил, что «Слуга народа» вряд ли попадает в коалицию в Верховной раде следующего созыва, в результате чего Зеленский будет хромой уткой и тогда, вероятнее всего, будут досрочные президентские выборы. Разумков преувеличивает или эта военная истерия может серьезно ударить по рейтингу Зеленского?

— Официальная социология дает Владимиру Александровичу 23-24%, а скрытая социология говорит, что у него рейтинг порядка 18-19%. Это было еще до событий последней недели. «Слуга народа» может не попасть в Верховную Раду в случае, если Зеленский не станет президентом. Если Зеленский будет президентом, то они наберут свои 5-12%. В этом плане Разумков преувеличивает. Но если в этом году будут досрочные президентские выборы, то «Слуга народа» не попадет в следующую Верховную Раду.

- А кто может инициировать досрочные президентские выборы?

— У нас ситуация развивается в режиме онлайн. Если кризис внешний перерастет в кризис внутренний, то одним из инструментов перезагрузки могут стать досрочные президентские выборы. А может и нет. То есть, если президентские выборы пройдут в срок, 31 октября 2023 года, то свои 5-15% «слуги народа» наберут. Но в любом случае ни о каком монобольшинстве не может быть и речи. А если будут досрочные президентские выборы, то вряд ли «Слуга народа» попадет в Верховную Раду следующего созыва. Я также сомневаюсь, что очень многие непарламентские силы, которые сейчас анонсирует поход в Верховную Раду, пройдут пятипроцентный барьер.