России давно пора разделить миграционные процессы на две составляющие: репатриацию и миграцию по вопросам труда или учебы. Репатриация должна в первую очередь распространяться на именно русских людей, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру.

В конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о гражданстве. Документ расширяет категории лиц, которые могут получить гражданство РФ по упрощенной процедуре. Также законопроект вводит институт прекращения российского гражданства за целый ряд тяжких преступлений.

- Богдан, насколько этот документ меняет ситуацию в нашем миграционном законодательстве?

— Непонятно, что тут имеется в виду. Под эти критерии может попасть все население Узбекистана. Все эти 30 миллионов человек тоже являются жителями или потомками жителей Российской Империи или Советского Союза. Под эту категорию могут попасть даже оралманы, которые когда-то жили на территории Туркестана, устроили резню русских в 1916 году, а потом сбежали в Китай.

Гораздо более важной мне представляется процедура лишения российского гражданства, которая ранее отсутствовала в нашем законодательстве. Любой человек, получивший гражданство РФ, мог бы быть его лишен только на основании того, что он мог получить его с ошибками или незаконно (например, был доказан факт дачи взятки). А всех остальных, даже если этот человек — ваххабит, террорист или член запрещенных сект, гражданства лишить нельзя было. Нельзя было лишить гражданства за призывы к сепаратизму или распаду России.

Надеюсь, что постепенно эта процедура будет расширяться. Потому что даже положения этого документа (такие как тяжкие преступления против государства) тоже могут трактоваться достаточно широко.

Все остальное — это вопрос правоприменения. Посмотрим, сколько русских вернется в Россию. Россия-то заинтересована в русских, а не просто во всех соотечественниках. Не думаю, что москвичи будут счастливы, если сюда переедут все жители среднеазиатских республик и пополнят состав населения РФ.

- Какие конкретные категории граждан нам нужны?

— Нам нужны прежде всего русские или те, кто конкретно считает себя русскими. Те, у кого есть запись, что их родители являются русскими в свидетельстве о рождении или где-то еще. Этого не стесняется не только Германия, но и Казахстан с Латвией, которые заинтересованы в привлечении своего титульного этноса.

У нас русские де-факто призваны государствообразующим народом. Почему мы не можем создать специальную программу по возвращению русских? Много раз Владимир Владимирович Путин говорил о том, что в результате распада СССР около 25 млн русских осталось за пределами России. Давайте их вернем. У нас полно незаселенных территорий. Многие из них обезлюдивают со скоростью в 2% в год.

У нас демографическая яма, а неконтролируемая миграция из республик Средней Азии может привести к нарушению этнорелигиозного баланса в стране. Вряд ли кто-то захочет повторять опыт Косово или хочет появления гетто, которые уже появляются в Москве и Подмосковье и приводят к конфликтам (как это было в Сергиевом Посаде или Прокшино).

Если мы действительно хотим блага нашей стране, мы должны разделить миграционные процессы на две составляющие: репатриацию и миграцию по вопросам труда или учебы. Репатриация должна в первую очередь распространяться на именно русских людей.

- Я теоретически с вами согласен, но как мы будем определять на практике, считает ли себя человек русским или нет? Не будем же мы заставлять его читать наизусть стихи Пушкина…

— Конечно. Но я могу смело сказать, что русскими можно считать все население Белоруссии, Украины, Приднестровья и Молдавии. Если жители этих стран захотят переехать в Россию, их можно автоматом считать русскими. Если у тебя в свидетельстве о рождении написано, что ты или кто-то из твоих родителей русский — пожалуйста. Я думаю, что большого труда отделить русского от казаха не составит.

Более того, я знаком с одним русским из Казахстана, которого зовут Аркадий Васильев. Он многодетный отец и со всей семьей переехал в Адлер. Так вот его взрослых сыновей отказываются брать на работу на самые низкооплачиваемые и непрестижные профессии (кочегар и санитар) по той простой причине, что у них казахстанское гражданство и с ними отказываются заключать трудовой договор. Это притом, что Казахстан входит в ЕАЭС и с ним заключен ряд договоров, которые позволяют людям работать без получения патента на трудовую деятельность.

Что это такое? Почему эти люди не могут себя здесь чувствовать как дома? Они и так русские, им не нужно это доказывать, хотя у них есть этому документальное подтверждение. И они не претендуют на должность арт-дизайнера или высококвалифицированного юриста именно в связи с этими сложностями, но даже на простую работу их не берут. Хотя уроженцев из Средней Азии к нам завозят миллионами, объясняя тем, что у нас много незаполненных рабочих мест.

Я думаю, что разработать процедуру определения русский ты или нет — достаточно просто. Эта процедура будет гораздо проще, чем процедура получения гражданства Израиля, которая осуществляется через Сохнут. Нужно создать свой коллектив и продумать ряд простых процедур, которые по документам или через собеседование будут определять, русский ты или нет. Никакой русский человек не будет воспринимать это как унижение. А для людей из перечисленных выше стран можно и без этого обойтись, потому что они и так этнически русские.

- А как поступить с этническими казахами или узбеками, которые считают себя русскими?

— Все зависит от индивидуального подхода. Если бы у меня была возможность дать российское гражданство казаху Ермеку Тайчибекову, который сейчас сел в тюрьму за русофильские взгляды, я бы это сделал. А если человек просто хочет получить гражданство чтобы избежать сложностей при трудоустройстве, я бы направил его по пути трудовой миграции.

«Окружены анклавом». Грозин о том, как на самом деле себя чувствуют русские в Казахстане © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Я думаю, что таких казахов как Тайчибеков очень немного. Их можно перевезти сюда в индивидуальном порядке и дать им гражданство. С ними проблем точно не будет. Так же, как и не будет проблем с православными активистами, которые этническими русскими не являются. Просто надо разработать программы поддержки лояльных России людей в рамках той же программы репатриации. Таких людей явно немного, их меньше, чем 25 млн русских.

У нас практически половина Украины готова получить российское гражданство и переехать сюда, пополнив наш демографический баланс. У нас более миллиона человек из Белоруссии сюда приезжают и готовы здесь осесть, но они тоже испытывают большие трудности с получением паспортов, хотя Белоруссия — не только член ЕАЭС, но и составная часть союзного государства.

Для белорусов даже миграционных карточек нет, потому что нет контроля на границе. Людям верят на слово при регистрации где-нибудь в МФЦ.

- Есть какие-то точные данные, сколько людей из бывшего СССР по разного рода упрощенным программам приехали в РФ, получили гражданство и устроились на новом месте?

— Эти данные очень сильно отличаются, но речь идет о миллионах человек. Я думаю, что какая-то часть из 25 млн приехала сюда и здесь осела. Я один из этих людей, правда это было очень давно. Но более точные цифры я не могу назвать, тем более что статистика по некоторым странам вообще не ведется.

Относительно всех вопросов, которые вы затронули, я могу сказать, что тут точно нужно наводить порядок. Напомню, что человек, который взорвал петербургское метро, был киргизом, получившим российское гражданство на законных основаниях. Очевидно, что он получал гражданство по целому ряду процедур, предусмотренных для возможных соотечественников, хотя он был врагом России и религиозным экстремистом. Таких людей нужно немедленно лишать гражданства и выдворять из страны.

Намовир о том, сколько русских покинуло Казахстан © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

- Как вы относитесь к выдаче гражданства иностранным звездам шоу-бизнеса, которые хорошо отзываются о России, таким как Наталья Орейро или Жерар Депардье?

— Я к этому отношусь нормально, потому что я это рассматриваю как часть рекламной кампании нашего государства. Это неплохо. Но многие русские люди, которые готовы служить России не за страх, а за совесть, испытывают чувство обиды на то, что они сталкиваются с множеством препятствий при получении гражданства, как, например, Аркадий Васильев из Адлера.

Если бы все русские люди получали российское гражданство достаточно быстро, никто бы не обращал внимание ни на Наталью Орейро, ни на Жерара Депардье. Все бы это только приветствовали.

Мне только обидно, что впоследствии Депардье поступил по отношению к нашей стране и гражданству не очень уважительно. Но как есть, так есть.

- Сколько мы должны переселять русских людей, чтобы это не вызвало нагрузку на бюджет, социальную инфраструктуру и не вызвало недовольство «коренных» россиян?

— Я бы вернул по-максимуму всех людей, потому что мы испытываем большой демографический дисбаланс. Мы можем принять миллион человек, просто этим надо предметно заниматься. Нужно создать ряд программ распределения по регионам, где есть рабочие места. Но я бы вернул всех, кто хочет.

Если в Адлере есть свободные места для кочегаров, но репатриантов туда не берут, это не их вина. Почему местные должны быть недовольны, что они занимают эти места? Занимайте сами тогда. Работайте сами кочегарами и санитарами. Никто же не хочет.